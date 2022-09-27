Салогуб Михаил Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалогуб Михаил Антонов

Салогуб Михаил Антонов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Салогуб Михаил Антонов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, д. Реченской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.