Латышев Артем Пуд. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛатышев Артем Пуд.

Латышев Артем Пуд.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Латышев Артем Пуд.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Дмитриевский уезд, с. Гразина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.