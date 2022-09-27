Шпрингер Карл Мартынов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШпрингер Карл Мартынов

Шпрингер Карл Мартынов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шпрингер Карл Мартынов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, Нейфрейдентальск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.