Гуков Иван Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуков Иван Иван.

Гуков Иван Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гуков Иван Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Льговский уезд, Ольшанскаго.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.