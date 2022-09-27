Жминько Емел. Кондр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖминько Емел. Кондр.

Жминько Емел. Кондр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жминько Емел. Кондр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Остерский уезд, м. Гоголсво

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.