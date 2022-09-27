Саломатин Петр Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаломатин Петр Петров

Саломатин Петр Петров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Саломатин Петр Петров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Рождественской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.