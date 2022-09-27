Кожухорь Степ. Георг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожухорь Степ. Георг.

Кожухорь Степ. Георг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кожухорь Степ. Георг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Гомельский уезд, Коротянской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.