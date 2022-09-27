Шилов Павел Павл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШилов Павел Павл.

Шилов Павел Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шилов Павел Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Тотемский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.