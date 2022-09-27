Михайлашули Абрам Зардувич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлашули Абрам Зардувич

Михайлашули Абрам Зардувич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Михайлашули Абрам Зардувич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, Ахалцыхский уезд, г. Ахалцих

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.