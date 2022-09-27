Рижков Тим. Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРижков Тим. Федор.

Рижков Тим. Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рижков Тим. Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Дмитриевский уезд, Ваблинской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.