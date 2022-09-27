Надолиный Моисей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНадолиный Моисей Васильевич

Надолиный Моисей Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Надолиный Моисей Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Богодуховский уезд, Богодухов

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.