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Осокин Василий Ефимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Осокин Василий Ефимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Астраханская губерния, Астраханский уезд, Каралатская

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