Коломоец Борис Игнат. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоломоец Борис Игнат.

Коломоец Борис Игнат.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коломоец Борис Игнат.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Сорокский уезд, Флорештской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.