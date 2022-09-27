Лагудкин Ант. Ив — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛагудкин Ант. Ив

Лагудкин Ант. Ив

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лагудкин Ант. Ив
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Мценский уезд, Михайловской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.