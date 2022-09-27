Бондин Мих. Устин. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондин Мих. Устин.

Бондин Мих. Устин.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бондин Мих. Устин.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Чембарский уезд, д. Новинки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.