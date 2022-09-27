Калаш Кузьма Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалаш Кузьма Федор.

Калаш Кузьма Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Калаш Кузьма Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.