Козел Константин Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозел Константин Иван.

Козел Константин Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Козел Константин Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Борисовский уезд, Лошвицкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.