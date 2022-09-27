Резгал Альфред Фил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРезгал Альфред Фил.

Резгал Альфред Фил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Резгал Альфред Фил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Вольмарский уезд, Иникской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.