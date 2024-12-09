Долгих Егор Як. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгих Егор Як.

Долгих Егор Як.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Долгих Егор Як.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тобольский уезд, Бегишевск., д. Долговск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.