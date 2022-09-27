Пронин Алексей Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПронин Алексей Григ.

Пронин Алексей Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пронин Алексей Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Череповецкий уезд, Горской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.