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Крацей Анд. Миккилев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Крацей Анд. Миккилев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курляндская губерния, Гробинский уезд, Нидербарг., с. Уточкина

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