Дугаев Гавр. Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДугаев Гавр. Иван.

Дугаев Гавр. Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дугаев Гавр. Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Темниковский уезд, Теньгушевской, Будниково

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.