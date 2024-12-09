Гениуша Трофим Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГениуша Трофим Адамович

Гениуша Трофим Адамович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гениуша Трофим Адамович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Волковыский уезд, Зельвянская, д. Бородичи

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.