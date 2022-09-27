Акимов Андрей Данил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкимов Андрей Данил.

Акимов Андрей Данил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Акимов Андрей Данил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Скопинский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.