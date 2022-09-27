Дурилов Федор. Евстаф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДурилов Федор. Евстаф.

Дурилов Федор. Евстаф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дурилов Федор. Евстаф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Новогрудский уезд, Стволовическ.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.