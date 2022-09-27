Саенко Пётр Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаенко Пётр Вас.

Саенко Пётр Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Саенко Пётр Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Таганрогский округ, Кирсановской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.