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Агапов Михаил Семенович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Агапов Михаил Семенович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Алатырский уезд, Барышская вол., д.Аратовка

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