Малько Лука Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалько Лука Андреевич

Малько Лука Андреевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Малько Лука Андреевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Родионовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.