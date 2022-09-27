Суходолов Макс. Ефим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуходолов Макс. Ефим.

Суходолов Макс. Ефим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Суходолов Макс. Ефим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Алесеевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.