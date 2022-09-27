Агафонов Ив. Павл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафонов Ив. Павл.

Агафонов Ив. Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Агафонов Ив. Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Саранский уезд, Саранской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.