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Марняла Эфим. Эман.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Марняла Эфим. Эман.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Сорокский уезд, Бадичанской, Бадичанской

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