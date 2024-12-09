Евсеев Никита Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвсеев Никита Вас.

Евсеев Никита Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Евсеев Никита Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Малоярославский уезд, Неделинск., д. Казарин.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.