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Лемаев Андрей Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лемаев Андрей Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Ждановской

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