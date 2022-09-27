Шапошников Агафий Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШапошников Агафий Егоров

Шапошников Агафий Егоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шапошников Агафий Егоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Кузнецкий уезд, с. Сапоголая

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.