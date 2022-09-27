Толстенко Никиф. Никол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолстенко Никиф. Никол.

Толстенко Никиф. Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Толстенко Никиф. Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Малоештская д.Н.-Колисар.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.