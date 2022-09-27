Петров Александр Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Александр Мих.

Петров Александр Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Петров Александр Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Осоргинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.