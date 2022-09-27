Васильев Василий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Василий Васильев

Васильев Василий Васильев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Васильев Василий Васильев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Кинешемский уезд, Медведицкой, д. Баранов.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.