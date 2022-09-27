Хомутович Ив. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХомутович Ив. Андр.

Хомутович Ив. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хомутович Ив. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Черниговский уезд, с. Андреевка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.