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Спиридонов Филипп Федосеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Спиридонов Филипп Федосеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Козловской

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