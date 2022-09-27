Воробьев Иван Макаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьев Иван Макаров

Воробьев Иван Макаров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Воробьев Иван Макаров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Княгининский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.