Ратник Алозий Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРатник Алозий Иван.

Ратник Алозий Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ратник Алозий Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Двинский уезд, Капинской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.