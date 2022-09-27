Меркурьев Алексей Меркурьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеркурьев Алексей Меркурьевич

Меркурьев Алексей Меркурьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Меркурьев Алексей Меркурьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Гжатский уезд, Рождественская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.