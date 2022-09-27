Барский Павел Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарский Павел Степанов

Барский Павел Степанов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Барский Павел Степанов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Чесменская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.