Смирнов Ис. Хрисанфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Ис. Хрисанфович

Смирнов Ис. Хрисанфович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Смирнов Ис. Хрисанфович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Кинешемский уезд, Никитинская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.