Саввнины Ив. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаввнины Ив. Петр.

Саввнины Ив. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Саввнины Ив. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Томский уезд, Покровской, Солоновка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.