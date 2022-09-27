Щипов Степ. Ильин. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩипов Степ. Ильин.

Щипов Степ. Ильин.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Щипов Степ. Ильин.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.