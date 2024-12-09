Ильченко Лука Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльченко Лука Миронович

Ильченко Лука Миронович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ильченко Лука Миронович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Царицанской, м. Царицына

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.