Калинщук Пав. Троф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинщук Пав. Троф.

Калинщук Пав. Троф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Калинщук Пав. Троф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Николаевская Первая

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.