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Афанасьев Егор Афанасьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Афанасьев Егор Афанасьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Вяземский уезд, Федоровская

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