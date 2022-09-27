Коконов Гурий Фирсов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоконов Гурий Фирсов

Коконов Гурий Фирсов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коконов Гурий Фирсов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Землянский уезд, Ендовищенской вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close